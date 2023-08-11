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Названы турецкие города с самой низкой посуточной арендой жилья

Исследование: Авсаллар возглавил топ курортов с низкой арендой жилья в Турции
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Фото: booking.com
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Авсаллар, Мерсин и Сиде возглавили топ курортов с самыми низкими арендными ставками на посуточное жилье среди популярных мест для отдыха в Турции, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру и ЮKassa.

По информации экспертов, средние цены в этих городах не превышают 4,4 тыс. рублей за сутки. Дешевле всего из популярных турецких направлений аренда квартир и апартаментов стоит в Авсалларе — прибрежном поселке, расположенном в 24 км от Аланьи.

Основатель, владелец и гендиректор Суточно.ру Юрий Кузнецов отметил, что в последний год наблюдается заметный рост спроса на посуточное жилье в Турции.

«В отелях Турции в основном останавливаются покупатели пакетных туров, тогда как апартаменты и квартиры, как правило, выбирают самостоятельные путешественники. Доля таких туристов в России растет, а вместе с ней и спрос. Также этому способствует и рост предложения, в Турции в последние годы очень активно строятся апарт-комплексы», — сказал он.

По словам Кузнецова, в целом средняя стоимость посуточной аренды в этой стране летом текущего года составляет 5200 рублей за сутки.

По данным аналитиков ЮKassa, в этом сезоне Турция по-прежнему входит в число самых популярных направлений для отдыха у россиян наряду с Египтом, Кубой и ОАЭ.

Так, в июле 2023-го по сравнению с месяцем ранее оборот платежей турагентств и сервисов по бронированию жилья вырос почти на 18%, оплаченных туров стало на 37% больше, а плательщиков — на 33% больше.

Поминай лихом: туры в Турцию и Египет за год подорожали на 50%
Самым дешевым зарубежным направлением июля стали ОАЭ

Ранее, 28 июля, генеральный директор OZON Travel Михаил Осин 28 июля сказал, что Камерун, Кения и Гайяна вошли в топ-3 самых популярных необычных направлений для путешествий россиян в 2023 году. Как он отметил, путешественники посещали в этих странах малые города или экзотические локации, где пока не развит турпоток из России. Поездки туда выбирают единичные путешественники

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