Власти РФ заявили о планируемой поддержке зарубежных компаний

Иностранные компании, ведущие свою деятельность в России, могут полагаться на поддержку властей, которые планируют создание комфортных условий для ведения бизнеса. Об этом 11 августа в интервью «РИА Новости» рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.



«Более того, они могут рассчитывать на поддержку российских властей и создание комфортных условий для развития бизнеса на нашем рынке», — заявил дипломат.



По словам Биричевского, Россия, будучи очень привлекательным рынком для иностранных компаний, по-прежнему сохраняет свои позиции для них. Он также напоминает, что, по статистическим данным Bloomberg, компании, которые продолжили свою деятельность в России, значительно увеличили свою прибыль на конец 2022 года. Он считает, что это было связано не только с понизившейся конкуренцией на рынке, но и с сохраняющейся свободой предпринимательства в России.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных из-за проведения спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.