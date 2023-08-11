Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков

20 сирийских военных погибли в результате атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Об этом сообщил источник «РИА Новости» в сирийских органах безопасности.

«20 военных погибли, еще 10 пострадали в результате засады, устроенной на перевозивший их автобус на востоке провинции Дейр-эз-Зор», — рассказал источник.

По его сведениям, атака произошла в пустыне Бадият Аль-Маядин.

Ранее, 3 июля, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин проинформировал, что действиями «Исламского государства» на юге Сирии и в регионе Дамаска руководит заместитель командующего Центрального командования армии США Джеймс Меллой. По словам Нарышкина, там организовано целое «бандитское гнездо», где находится штаб управления действиями игиловцев.