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Два подростка получили ранения в результате стрельбы в библиотеке США

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Фото: TASS/EPA/HAMILTON MATTHEW MASTERS
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Стрельба в библиотеке в Теннесси США привела к травмам у двух подростков. Об этом в четверг, 10 августа, сообщило издание WSMV4.

Выстрелы раздались днем в ванной комнате, прилегающей к библиотеке Нешвилла. По информации издания, в инциденте участвовали пятеро подростков. Трое из них вошли в ванную, а двое остались снаружи, после чего сразу несколько из них открыли стрельбу.

В результате 16-летний подросток получил ранение в ногу, а 14-летний — в пах. Первый пострадавший убежал из библиотеки и позже был найден на Кларксвилл-Пайк, второй, у которого также был пистолет, остался в ванной.

Еще одного участника полиция задержала в соседнем районе, он пытался скрыться. Последние два подростка остаются на свободе, их поиски продолжаются.

Пострадавшие с ранениями доставлены в местную больницу, им оказывается медицинская помощь. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

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Ранее, 5 августа, телеканал ABC News со ссылкой на полицию штата сообщил, что в городе Орландо штата Флорида в результате перестрелки с сотрудниками полиции погиб человек. Предположительно, двое полицейских остановили автомобиль, в котором находился причастный к преступлению человек. Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а затем скрылся на другом автомобиле.

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