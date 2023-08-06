Один человек погиб в результате стрельбы во Флориде

Один человек погиб в результате перестрелки с сотрудниками полиции в американском городе Орландо штата Флорида. Об этом в субботу, 5 августа, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на полицию штата.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Двое полицейских остановили автомобиль, в котором, предположительно, находился причастный к преступлению человек.

Вышедший из машины водитель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, а затем скрылся на другом автомобиле. В результате поисковой операции преступника обнаружили в отеле и ликвидировали при попытке оказать сопротивление отряду спецназа. Полиция опознала подозреваемого как 28-летнего Датона Виеля.

«Было предпринято несколько попыток заставить подозреваемого благополучно сдаться», — сказал начальник полиции Орландо Эрик Смит на брифинге.

Раненые сотрудники полиции были госпитализированы в критическом состоянии, однако их жизни ничего не угрожает, отметили в городском департаменте здравоохранения. Правоохранительные органы начали расследования по факту произошедшего.

Ранее, 30 июля, сообщалось, что в американском городе Гейнсвилл в результате стрельбы неподалеку от кампуса Университета Флориды погибли минимум два человека.

По данным полиции, инцидент произошел в торговой аллее недалеко от кампуса университета. Полицейские, которые во время инцидента сдерживали протестующих в центре города, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия. Неизвестно, сколько человек всего пострадало в стрельбе, но в обращении полиции говорилось, что минимум двое скончались от полученных ран.