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В штате Флорида в результате стрельбы погибли два человека

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Andres Leiva
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В американском городе Гейнсвилл в результате стрельбы неподалеку от кампуса Университета Флориды погибли минимум два человека. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает телеканал ABC.

По данным полиции, на которую ссылается телеканал, инцидент произошел в торговой аллее недалеко от кампуса университета. Полицейские, которые во время инцидента сдерживали протестующих в центре города, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия.

Неизвестно, сколько человек всего пострадало в стрельбе, но в обращении полиции говорилось, что минимум двое скончались от полученных ран.

Личность стрелявшего не установлена.

Ранее в результате массовой стрельбы в Сиэтле, США, 29 июля пострадали пять человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные — в стабильном.

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