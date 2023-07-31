В штате Флорида в результате стрельбы погибли два человека
В американском городе Гейнсвилл в результате стрельбы неподалеку от кампуса Университета Флориды погибли минимум два человека. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает телеканал ABC.
По данным полиции, на которую ссылается телеканал, инцидент произошел в торговой аллее недалеко от кампуса университета. Полицейские, которые во время инцидента сдерживали протестующих в центре города, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия.
Неизвестно, сколько человек всего пострадало в стрельбе, но в обращении полиции говорилось, что минимум двое скончались от полученных ран.
Личность стрелявшего не установлена.
Ранее в результате массовой стрельбы в Сиэтле, США, 29 июля пострадали пять человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные — в стабильном.