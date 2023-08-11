Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления

Россия допускает, что правительство Германии решится на отправку дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом «Известиям» сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. По его словам, «в Германии расстроены пробуксовкой украинского «контрнаступа».

«Исключать, что Германия переступит и эту «красную черту», не следовало бы. Иллюзии насчет возможного изменения подходов ФРГ к украинскому конфликту и внезапного осознания рисков эскалации, связанных с применением дальнобойных ракет, питать трудно», — заявил дипломат.

По словам посла, немецкие политики рассчитывают, что передача ракет поможет изменить ход боевых действий в пользу Киева и не допустит «заморозки» конфликта на невыгодных для Украины и Запада условиях.

«В Германии расстроены пробуксовкой украинского «контрнаступа». Не могут понять, почему подготовленные по натовским стандартам, оснащенные современной западной техникой, пользующиеся разведданными стран альянса бойцы ВСУ, несмотря на бесконечные попытки прорыва российских линий обороны, несут огромные потери и терпят неудачу за неудачей на поле боя», — пояснил Нечаев.

РФ не раз заявляла, что осуждает отправку Киеву всё большего количества оружия, так как это лишь затягивает вооруженный конфликт и приводит к большему числу жертв. 31 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что поставляемое Киеву западное вооружение не приводит к успехам на поле боя.

10 августа портал t-online сообщил, что правительство ФРГ может объявить о поставке ракет Taurus в ближайшее время. По сообщению источников, этот вопрос согласовывается с США — они могут направить на Украину свои дальнобойные ракеты ATACMS.

6 августа депутат бундестага от правящей Социал-демократической партии Андреас Шварц впервые призвал правительство предоставить Украине ракеты Taurus. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что передача этих ракет Киеву не считается приоритетом для немецких властей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Передача по заявкам: у Москвы нет иллюзий по поводу отправки Киеву ракет Taurus