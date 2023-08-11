Арт-объект «Время вперед» украсит главный вход парка Горького

У главного входа в парк Горького в Москве установят арт-объект «Время вперед» по случаю 95-летнего юбилея парка. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что представит инсталляцию Москомархитектура, которая содействует интеграции объектов искусства в городскую среду. Такой подход, по мнению председателя столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлианы Княжевской, повышает привлекательность территории, а также придает ей элемент созерцательной архитектуры, пишет RT.

По замыслу авторов арт-объекта, вид входного павильона будет представлять собой воплощение идеи о стремительном ходе времени. Такая концепция состоит из триединства прошлого, настоящего и будущего.

Парк Горького является одной из старейших культурных площадок столицы. В течение многих лет она остается местом притяжения жителей города и туристов, отмечает «Москва 24». Увидеть арт-объект можно будет уже 11 августа, отмечает агентство городских новостей «Москва».

10 августа стало известно, что в Москве на ВДНХ пройдет IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Открытие мероприятия пройдет в пятницу, 11 августа, в Северном сквере ВДНХ. Темой фестиваля в 2023 году стало «Бабье лето».