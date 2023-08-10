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На ВДНХ в Москве пройдет фестиваль ландшафтного искусства

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В Москве на ВДНХ пройдет IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 10 августа.

Открытие мероприятия пройдет в пятницу, 11 августа, в Северном сквере ВДНХ. Темой фестиваля в 2023 году стало «Бабье лето». В рамках фестивале ведущие дизайнеры представят 11 проектов в номинациях «Большой сад» и «Малый сад», еще пять — в категории «Сад-инсталляция».

Кроме того, жюри предстоит оценить 12 садов начинающих специалистов, уточняет RT.

Во время фестиваля ежедневно будут проводиться встречи садоводов-любителей и профессионалов, посетить их можно в зеленом лектории.

Для гостей подготовили специальную программу о ландшафтном искусстве, а также выступления выпускников искусствоведческих отделений вузов.

Гости выставки также смогут принять участие в мастер-классах, отмечает агентство городских новостей «Москва». На ярмарке будут продавать книги по ландшафтному дизайну, садоводству и огородничеству. Фестиваль продлится до 20 августа и будет открыт для посетителей с 11:00 до 22:00, сообщает «Москва 24».

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Ранее 10 августа стало известно, что на ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия». Специалисты начали устанавливать временные павильоны. Они разместятся у арки главного входа, на центральной и главной аллеях, Октябрьской площади, в северном сквере, а также около зоны цветочного партера, пишет НСН.

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