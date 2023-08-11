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Врач назвала безопасную для здоровья дозу кофе в сутки

Диетолог Дианова: в день можно выпивать не больше двух чашек кофе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья.

В беседе с News.ru в четверг, 10 августа, специалист объяснила, что кофе — стимулятор мозговой деятельности, но в избытке этот напиток влияет на ускорение сердцебиения, а также вызывает изжогу.

«В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера», — подчеркнула врач.

По ее словам, кофе негативно влияет на желудок и пищевод, вызывает избыточную секрецию соляной кислоты. Для того, чтобы взбодриться, врач предложила заменить лишнюю чашку кофе на небольшую зарядку или дневной сон.

Дианова предупредила, что от кофе следует оказаться при наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии, сообщает сайт kp.ru. Заменить кофе можно цикорием, который напоминает его по вкусу, но содержит большое количество полезных веществ и благотворно влияет на состояние организма.

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2 августа врач-диетолог, член Национального общества диетологов Наталья Круглова в беседе с RT также призвала пить в день не больше двух чашек кофе в жару. По ее словам, кофеинсодержащие напитки могут вызывать обезвоживание. Лучше пить кофе с молоком, чтобы это был менее концентрированный напиток.

В июле врач Александра Филева рассказала, кому вредно пить кофе или чай с молоком. По словам специалиста, молоко при взаимодействии с горячим чаем или кофе теряет свои полезные свойства и увеличивает их жирность. Кроме того, добавление молока в кофе и чай препятствует полезным антиоксидантам и полифенолам «проявлять себя в полной мере», пишет сайт aif.ru.

В 2022 году ученые из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. По словам специалистов, кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности, сообщает телеканал «Звезда».

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