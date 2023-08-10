Минимум 10 человек погибли при обрушении школы на востоке ДР Конго
Здание школы обрушилось на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) во время педагогического совета, погибли не менее 10 человек. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает издание Barron's.
Инцидент произошел в Букаву, административном центре провинции Южное Киву. В момент трагедии в школе проходило заседание педсовета. Детей в школе не было, так как сейчас идут каникулы.
Мэр района Багира в Букаву Пейшенс Бенгея сообщил, что в числе погибших директор начальной школы, советник и учитель.
Предварительно, в случившемся подозревают собственника и строительную компанию, которые установкой внутри школы очистных сооружений нарушили конструкцию здания. Представитель провинции Южное Киву Типсон Идумбо также сообщил, что начато расследование.
Ранее, 24 июля, произошло обрушение потолка в спортивном корпусе средней школы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. В результате погибли 11 человек. По предварительным данным, крыша в здании оказалась поврежденной из-за нарушения правил проведения ремонтных работ.