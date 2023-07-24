Минимум 10 человек погибли при обрушении потолка в китайской школе
По меньшей мере 10 человек погибли при обрушении потолка в спортивном корпусе средней школы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает CCTV.
Согласно имеющейся информации, на момент обрушения в здании находилось 19 человек. Четверо успели эвакуироваться самостоятельно. Сотрудники экстренных служб извлекли тела четырех погибших и помогли выбраться 10 людям, из которых шесть впоследствии скончались в больнице. Еще четверо пострадавших стабильны, их жизни ничто не угрожает.
В настоящий момент один человек остается под завалами, спасательные мероприятия продолжаются.
Ранее, 16 июля, стало известно, что в результате обрушения восьмиэтажного дома в провинции Бухейра на севере Египта погибли 38-летний мужчина и 10-месячный ребенок. Кроме того, 13 человек получили травмы.