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Число погибших при обрушении потолка в школе Китая возросло до 11

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Фото: REUTERS/cnsphoto
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Число погибших в расположенной на северо-востоке Китая средней школе, где в спортивном корпусе обрушился потолок, увеличилось до 11. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила китайская газета Ta Kung Pao.

«В 10:00 (по местному времени, в 5:00 по мск) 24 июля репортер узнал из штаба спасения, что последний застрявший ученик был найден и спасен без жизненных признаков. Всего в аварии погибли 11 человек», — говорится в сообщении.

По данным газеты, власти начали расследования обстоятельств произошедшего.

Согласно предварительным данным следствия, которые передает Центральное телевидение Китая, крыша в здании спортивного корпуса оказалась поврежденной из-за нарушения правил проведения ремонтных работ. В дальнейшем дожди привели к ее обрушению. Полиция задержала ответственных лиц компании, которая занималась ремонтом.

Об инциденте с обрушением потолка в спортивном корпусе средней школы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая сообщалось ранее в этот день.

Согласно имеющейся информации, на момент обрушения в здании находилось 19 человек. Четверо успели эвакуироваться самостоятельно. Сотрудники экстренных служб извлекли тела четырех погибших и помогли выбраться 10 людям, из которых шесть впоследствии скончались в больнице. Еще четверо пострадавших стабильны, их жизни ничто не угрожает. Один человек оставался под завалами.

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