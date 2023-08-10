Московское метро присоединится к тестированию цифрового рубля, сообщают в столичном департаменте транспорта. Новый способ оплаты смогут попробовать сотрудники подземки, которые входят в закрытую фокус-группу, сообщает телеканал «Известия». За цифровые рубли можно будет приобрести сувенирные карты «Тройка» и карты с балансом билета «Кошелек». Тестирование поможет внедрить «цифру» на другие виды транспорта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.