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Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб

Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Концерт Little Big в Ереване, который был запланирован на 12 августа, отменен.

«Причиной стали угрозы безопасности. Организаторы не могут дать гарантий, что мероприятие пройдет без происшествий, поэтому было принято общее решение об отмене концерта», — говорится в сообщении группы на странице во «ВКонтакте».

Отмечается, что деньги за билеты в течение 14 дней будут автоматически возвращены на карту, с которой была совершена оплата.

Накануне экс-глава Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской), что 1257 человек подписали заявление о преступлении, которое совершил основатель Little Big Илья Прусикин (признан в России иноагентом). По его словам, певец на Рождество переоделся в священника и использовал христианский крест как скейтборд, тем самым осквернив святыню. Заявление было официально направлено в Генпрокуратуру.

Тогда же Зограбян выразил надежду на то, что концерт группы 12 августа в Ереване будет отменен.

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В январе Прусикина внесли в список иноагентов. Как отмечается на сайте Минюста РФ, музыкант получал поддержку от иностранных источников.

В июне прошлого года участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику исполнители призвали прекратить спецоперацию по защите Донбасса, которую проводит РФ.

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