Реклама
Прямой эфир
Мир
В правительстве Венгрии заявили об отсутствии планов поставлять вооружение Киеву
Армия
Расчет ПТРК «Корнет» РФ уничтожил опорный пункт ВСУ в лесопосадке
Мир
Посол Антонов назвал цинизмом заявление США о кассетных боеприпасах
Мир
Источник рассказал о гибели 20 сирийских военных при нападении боевиков
Мир
Экс-разведчик США Риттер заявил об огромных потерях в рядах ВСУ
Мир
В бундестаге выступили за передачу Украине ракет Taurus
Наука и техника
Запуск станции «Луна-25» состоялся с космодрома Восточный
Армия
Артиллеристы ВС РФ за считаные минуты до выстрела разгромили РСЗО противника
Мир
Посол РФ в ФРГ заявил о недовольстве Берлина «пробуксовкой» украинского контрнаступления
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до 29 градусов тепла 11 августа
Общество
Около 85% россиян с начала СВО стали хуже относиться к украинцам
Общество
Глава ФАДН заявил, что большинство жителей новых регионов ассоциируют себя с Россией
Общество
В Москве начался суд по делу об убийстве эстонских школьниц в 1989 году

Правительство попросили увеличить штрафы за нарушение требований к грузоперевозкам

В ОПИ попросили правительство вдвое увеличить штрафы за нарушение грузоперевозок
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство просят в два раза увеличить штрафы в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) для предпринимателей за нарушение ими требований по грузоперевозкам: сокрытие информации о грузах, условиях транспортировки. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина и главы ФНС Даниила Егорова подготовили в Общественной потребительской инициативе (ОПИ) по результатам исследования рынка грузоперевозок, которое затронуло более 2300 компаний, узнали «Известия».

Как посчитали общественники, в серой зоне этого бизнеса скрыто до 300 млрд рублей неуплаченных налогов. Среди основных нарушений, допускаемых грузоперевозчиками, — манипуляции с НДС, занижение фонда оплаты труда, переработки водителей, сокрытие выручки, дробление бизнеса, отсутствие проверки контрагентов, а также многочисленные нарушения, связанные с проверкой грузов.

«Эти и другие недобросовестные практики оказывают влияние на рост трафика контрабандной и контрафактной продукции, поступающей на потребительский рынок, а также способствуют возникновению угроз общественной безопасности. Проблема известна ключевым регуляторам. ФНС даже запустил специализированный отраслевой проект по обелению рынка автомобильных грузоперевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания, однако действующие ограничения на проверки сужают возможности надзорных органов», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, в связи с этим предлагается значительно усилить контроль на рынке, ужесточить ответственность за нарушения и уделять особое внимание деятельности агрегаторов, через которые оформляется всё большее число грузоперевозок.

В настоящее время невыполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности, наказывается штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для предпринимателей, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юрлиц.

«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев — о том, как на рынке отразились санкции и сколько продлится дефицит запчастей

Ранее, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов до 400 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за нарушение правил движения. Внесены изменения в КоАП, а также кодекс дополнен статьей, которая устанавливает штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем такого перевозчика. Так, за управление транспортным средством, превышающим допустимые габариты на величину не более 10 см, штраф составит 100 тыс. рублей, на величину от 10 до 20 см — 200 тыс. рублей, от 20 до 50 см — 300 тыс. рублей, более 50 см — 400 тыс. рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023