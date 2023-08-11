Правительство попросили увеличить штрафы за нарушение требований к грузоперевозкам

Правительство просят в два раза увеличить штрафы в Кодексе об административных правонарушениях РФ (КоАП) для предпринимателей за нарушение ими требований по грузоперевозкам: сокрытие информации о грузах, условиях транспортировки. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина и главы ФНС Даниила Егорова подготовили в Общественной потребительской инициативе (ОПИ) по результатам исследования рынка грузоперевозок, которое затронуло более 2300 компаний, узнали «Известия».

Как посчитали общественники, в серой зоне этого бизнеса скрыто до 300 млрд рублей неуплаченных налогов. Среди основных нарушений, допускаемых грузоперевозчиками, — манипуляции с НДС, занижение фонда оплаты труда, переработки водителей, сокрытие выручки, дробление бизнеса, отсутствие проверки контрагентов, а также многочисленные нарушения, связанные с проверкой грузов.

«Эти и другие недобросовестные практики оказывают влияние на рост трафика контрабандной и контрафактной продукции, поступающей на потребительский рынок, а также способствуют возникновению угроз общественной безопасности. Проблема известна ключевым регуляторам. ФНС даже запустил специализированный отраслевой проект по обелению рынка автомобильных грузоперевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания, однако действующие ограничения на проверки сужают возможности надзорных органов», — пояснил «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.

По его словам, в связи с этим предлагается значительно усилить контроль на рынке, ужесточить ответственность за нарушения и уделять особое внимание деятельности агрегаторов, через которые оформляется всё большее число грузоперевозок.

В настоящее время невыполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о транспортно-экспедиционной деятельности, наказывается штрафом от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 тыс. до 50 тыс. рублей — для предпринимателей, от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — для юрлиц.

Ранее, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов до 400 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за нарушение правил движения. Внесены изменения в КоАП, а также кодекс дополнен статьей, которая устанавливает штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем такого перевозчика. Так, за управление транспортным средством, превышающим допустимые габариты на величину не более 10 см, штраф составит 100 тыс. рублей, на величину от 10 до 20 см — 200 тыс. рублей, от 20 до 50 см — 300 тыс. рублей, более 50 см — 400 тыс. рублей.