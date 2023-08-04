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В РФ введены новые штрафы для иностранных грузоперевозчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении новых штрафов до 400 тыс. рублей для иностранных перевозчиков за нарушение правил движения. Соответствующий документ опубликовали 4 августа на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), а также дополняет его новой статьей, которая устанавливает штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем иностранного перевозчика.

Так, за управление транспортным средством, превышающим допустимые габариты на величину не более 10 см, штраф составит 100 тыс. рублей, на величину от 10 до 20 см — 200 тыс. рублей, от 20 до 50 см — 300 тыс. рублей, более 50 см — 400 тыс. рублей.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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Накануне депутат Государственной Думы Александр Толмачев поддержал идею возвращения штрафов за превышение средней скорости. Она высчитывается путем замера времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Чиновник подчеркнул, что это позволит отрезвить водителей-лихачей.

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