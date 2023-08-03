В комитете ГД поддержали идею о штрафах за превышение средней скорости

Возвращение штрафов за превышение средней скорости позволит отрезвить водителей-лихачей, а на соблюдающих правила дорожного движения (ПДД) она никак не скажется, заявил 3 августа в разговоре с «Известиями» депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» сообщил, что власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, которая высчитывается путем замера времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. По информации издания, Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД и готовит соответствующие изменения в КоАП.

«Цель инициативы — отрезвить тех, кто, вырвавшись из-под бдительных «электронных глаз», резко давит на газ и летит на повышенной скорости до следующей камеры. Резкое ускорение и столь же резкое торможение перед камерой создают аварийные ситуации на магистралях, где и так у потока высокая скорость. Поэтому и возникло предложение установить контроль средней скорости на участке. Ехать нужно не рывками, «прыгая» от камеры до камеры или от поста ДПС до поста, а спокойно, с разрешенной скоростью», — прокомментировал инициативу Толмачёв.

Он отметил, что «любителей полетать» она огорчит, а для остальных водителей никаких изменений не будет.

«В процессе обсуждения возникают вопросы, не подставит ли инициатива тех, кто едет с малой скоростью из-за пробки, или как быть, если лихач пролетает из одного региона в другой. Будем проговаривать все вопросы совместно с Минтрансом», — подчеркнул депутат.

В начале июня ГИБДД Москвы перечислила три самых популярных нарушения правил дорожного движения за первые четыре месяца 2023 года. Самым распространенным названо превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. Тройку самых частых нарушений замыкает движение по выделенной полосе.