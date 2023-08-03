Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили об учете в военном планировании размещения РСМД США в Японии
Экономика
ЦБ утвердил логотип цифрового рубля
Армия
На купянском направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции
Общество
В России отменят требование о заполнении «ковидной» анкеты при въезде в страну
Общество
Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Мир
На транспортных объектах Москвы начали раздавать воду из-за жары
Общество
Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии
Авто
В комитете ГД поддержали идею о штрафах за превышение средней скорости
Происшествия
Грузовик и легковушка упали с эстакады в Московской области
Авто
«Москвич» представил свой новый седан в цветах такси
Интернет и технологии
Проходжение новой игры Assassin’s Creed Jade слили в Сеть
Культура
«Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом от женщины-режиссера
Общество
Москвичей предупредили о ливнях и грозах в ближайшие часы

В комитете ГД поддержали идею о штрафах за превышение средней скорости

Член комитета ГД по транспорту Толмачёв: штрафы за превышение средней скорости отрезвят лихачей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возвращение штрафов за превышение средней скорости позволит отрезвить водителей-лихачей, а на соблюдающих правила дорожного движения (ПДД) она никак не скажется, заявил 3 августа в разговоре с «Известиями» депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачёв.

Ранее в этот день «Коммерсантъ» сообщил, что власти намерены вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости, которая высчитывается путем замера времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобная практика была отменена два года назад решением ГИБДД. По информации издания, Минтранс учел критику и разработал проект поправок к ПДД и готовит соответствующие изменения в КоАП.

«Цель инициативы — отрезвить тех, кто, вырвавшись из-под бдительных «электронных глаз», резко давит на газ и летит на повышенной скорости до следующей камеры. Резкое ускорение и столь же резкое торможение перед камерой создают аварийные ситуации на магистралях, где и так у потока высокая скорость. Поэтому и возникло предложение установить контроль средней скорости на участке. Ехать нужно не рывками, «прыгая» от камеры до камеры или от поста ДПС до поста, а спокойно, с разрешенной скоростью», — прокомментировал инициативу Толмачёв.

Он отметил, что «любителей полетать» она огорчит, а для остальных водителей никаких изменений не будет.

«В процессе обсуждения возникают вопросы, не подставит ли инициатива тех, кто едет с малой скоростью из-за пробки, или как быть, если лихач пролетает из одного региона в другой. Будем проговаривать все вопросы совместно с Минтрансом», — подчеркнул депутат.

Аварии набирают обороты: в России выросло число ДТП
В ГИБДД подвели итоги аварийности с начала года

В начале июня ГИБДД Москвы перечислила три самых популярных нарушения правил дорожного движения за первые четыре месяца 2023 года. Самым распространенным названо превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. Тройку самых частых нарушений замыкает движение по выделенной полосе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023