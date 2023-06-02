Московская ГИБДД перечислила самые распространенные нарушения ПДД

ГИБДД Москвы перечислила 2 июня в своем Telegram-канале три самых популярных нарушения правил дорожного движения за первые четыре месяца 2023 года, которые фиксировали камеры фото- и видеофиксации (ФВФ).

По данным столичной Госавтоинспекции, в Москве с января по апрель камеры ФВФ зафиксировали 8,2 млн нарушений правил дорожного движения.

Самым распространенным нарушением ПДД стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Второе по распространенности нарушение ― игнорирование требований знаков или дорожной разметки. Первую тройку самых частых нарушений заняло движение по выделенной полосе.

29 мая эксперты «Страхового дома ВСК» сообщили «Известиям», что МКАД возглавляет список самых аварийных дорог столицы по итогам анализа ДТП в Москве в I квартале 2023 года.

Количество аварий на МКАД составляет 6% от общего числа ДТП в Москве. Наиболее часто аварии происходят на 50-х и 30-х км кольцевой автодороги — 14 и 11% соответственно. На втором месте антирейтинга находится Варшавское шоссе: 1,8% от всех ДТП. На третьем ― проспект Мира: на этой магистрали в I квартале текущего года зафиксировали 1,4% аварий.