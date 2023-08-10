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Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП

Карчаа: Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова осталась без энергопитания от основной линии «Днепровская». Об этом 10 августа «Известиям» заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Питающая ЗАЭС высоковольтная линия 750 кВ была отключена ночью действием защиты, электропитание станции осуществлялось от резервной линии 330 кВ «Ферросплавная». Днем ЛЭП была введена в работу.

«Днепровская» линия, только-только подключенная, опять отвалилась. И опять это произошло на территории, подконтрольной киевскому режиму. Первый раз был в 01:33, как потом удалось выяснить, упал антигрозовой трос, и автоматика вырубила линию. <…> Потом удалось принять напряжение, и мы стали запитываться по 750-ой, плюс резервная 330-я. Только что пришла информация о том, что опять 750-я отключилась», — сказал Карчаа.

Среди возможных причин повторного отключения эксперт назвал преднамеренные действия Украины.

«В теории может, конечно, что-то форс-мажорное произошло. Но вполне могли либо некачественно отработать прежнее повреждение, либо образовалось новое. Но это к вопросу о квалификации тех, кто этот ремонт осуществляет. Либо это политически преднамеренная история, целью которой является опять создание напряжения», — сказал он.

Ранее Карчаа заявил, что киевский режим является главной угрозой безопасности Запорожской атомной электростанции.

Накануне сообщалось, что российские силы перехватили в Энергодаре ударный беспилотник Вооруженных сил Украины, направлявшийся к Запорожской АЭС. Предположительно, целью был возможный подрыв отсека с хранением ядерного топлива на территории ЗАЭС.

В конце июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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