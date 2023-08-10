Аналитик спрогнозировал продолжение роста мировых цен на рис

Рост мировых цен на рис продолжится предстоящей осенью, предположил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Об этом он рассказал «Известиям» 10 августа.

Накануне агентство Bloomberg написало, что мировые цены на рис выросли до максимального уровня почти за 15 лет. Согласно данным Таиландской ассоциации экспортеров риса, тайский белый рис в среду подскочил до $648 за 1 т, что почти на 50% больше, чем в августе 2022-го.

«Рост цен на рис в текущем году связан с двумя основными факторами, в первую очередь Индия запретила поставки на экспорт, чтобы огородить внутренний рынок от вероятного дефицита риса. Эта страна является крупнейшим экспортером риса в мире, на ее долю приходится порядка 40% мировой торговли», — объяснил Чернов.

Вторая причина, повлиявшая на стоимость, — ожидание плохого урожая в Таиланде, поскольку дождей в этом году было на 40% меньше, чем обычно, сказал аналитик. По его словам, на Таиланд приходится 15% мирового экспорта риса.

«Полагаю, что рост мировых цен на рис продолжится и предстоящей осенью, так как с августа по октябрь в Таиланде ожидается «Эль-Ниньо» (природный феномен потепления экваториального тихоокеанского течения, который оказывает влияние на климат. — Ред.), который приведет к еще большему снижению объемов урожая, чем текущая засуха», — заключил Чернов.

Ранее, 25 июля, аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что на рост мировых цен на пшеницу повлияла в том числе отмена зерновой сделки. При этом он спрогнозировал продолжение увеличения стоимости пшеницы. Среднесрочно на стоимости зерна скажутся сообщения о плохом урожае зерновых в ряде регионов мира, добавил эксперт.