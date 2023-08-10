Колокольцев заявил о критической нехватке личного состава в МВД

Дефицит кадров в органах внутренних дел стал критическим, заявил 10 августа глава МВД Владимир Колокольцев, представляя новое руководство личному составу управлений по Магаданской области и Севастополю.



«Я прекрасно понимаю: некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим», — отметил министр.



По его словам, за прошлый месяц из органов внутренних дел уволилось 5 тыс. сотрудников.



Он указал на то, что сотрудники МВД обязаны сделать всё, чтобы минимизировать риски и гарантировать населению защиту законных прав и свобод, несмотря на сложившуюся ситуацию.

С января 2023 года президент России Владимир Путин указом увеличил предельную численность сотрудников МВД. Так, штат министерства расширился на 27 тыс. человек и превышает 922 тыс. человек. До подписания документа предельная численность ведомства составляла 894,9 тыс. человек.



Кроме того, в документе уточняется, что в январе 2025-го численность сотрудников МВД должна будет превышать 938 тыс. человек.



До этого, в октябре 2022 года, глава МВД Колокольцев рассказал, что министерство рассчитывает достичь штата в 52 тыс. сотрудников полиции на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к 2026 году.