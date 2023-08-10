Пакет брать будут: зачем ОСК передают под управление ВТБ

ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение Владимир Путин поддержал 10 августа на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным . Теперь одной из главных задач организации окажется финансовое оздоровление компании. В экспертных кругах считают, что отчасти причиной такого решения заключается в сложности для системы госуправления эффективно руководить корпорацией. Впрочем, управление ОСК было не единственной темой разговора: глава ВТБ рассказал об успехах в расчетах в нацвалютах и создании альтернативного депозитарного хаба в странах Персидского залива .

Переход управления

Встреча Владимира Путина с Андреем Костиным сразу началась с важного объявления для главы банка. Президент заявил, что поддержал передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации, ранее предложенную кабмином . Проблемы корпорации хорошо знакомы, «особенно в том, что касается организации финансирования», заметил собеседник президента. В целом в нынешних условиях предстоит взять в работу много задач, все они «решабельные» , убежден Андрей Костин. Глава РФ с этим согласился, но обратил внимание, что ОСК всё же работающая структура, набирающая темпы .

— Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании . Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства, — сказал Владимир Путин. — Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Еще в августе прошлого года Владимир Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты . Тогда, обращаясь к главе структуры Алексею Рахманову, он назвал нарушение финансовой дисциплины вредным для интересов страны.

Сейчас акции ОСК в полном объеме перейдут банку в доверительное управление на пять лет, и такое решение поможет стабилизировать финансовое состояние компании , считает вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Минпромторг согласует с заинтересованными ведомствами документы для передачи корпорации в управление ВТБ.

— Мы ожидаем, что доверительный управляющий, с учетом его многолетнего опыта, обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий , — сказал Денис Мантуров.

В ОСК заверили, что компания не будет менять форму собственности и обязательства по действующим контрактам. В ВТБ также подтвердили, что передача не должна повлиять на договоренности компании с заказчиками.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Справка «Известий» Объединенная судостроительная корпорация создана по указу президента России в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли.

Подобное решение могло быть принято, так как сама структура стала очень громоздкой и система госуправления уже не могла эффективно руководить ОСК , предположил кандидат экономических наук, эксперт Московского городского отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. «Подобные действия могут добавить рыночности системе принятия решений, если будут стоять финансовые ключевые показатели эффективности», — сказал «Известиям» эксперт.

После решения президента передать банку контрольный пакет акций судостроительной корпорации бумаги ВТБ выросли более чем на 4% . Не исключено, что власти могут использовать такой сценарий для других госкорпораций, считает Вячеслав Белобжецкий. По его мнению, это может коснуться, к примеру, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) или «Ростеха».

Другие вопросы

На встрече Владимира Путина с Андреем Костиным также обсуждался вопрос перехода на расчеты в нацвалютах в международной торговле . По словам главы ВТБ, в последние месяцы наблюдается активное развитие этого процесса. И если раньше основным инициатором считалась Россия, то сейчас этот тренд всё чаще продвигают и другие страны : Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, а также некоторые африканские партнеры. Ряд государств также создают системы, которые сегодня приходят на замену заблокированной для российских банков SWIFT.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Думаю, одна из наших задач сегодня — совместить эти системы . Потому что каждый разрабатывал свою — есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас, — но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать, — добавил Андрей Костин.

ВТБ продвигает идею создания депозитарного расчетного хаба на смену Euroclear , который, как подчеркнул Андрей Костин, скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. Ряд стран Персидского залива готовы у себя размещать альтернативные структуры.