Пакет брать будут: зачем ОСК передают под управление ВТБ
ВТБ получит государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Такое решение Владимир Путин поддержал 10 августа на встрече с председателем правления банка Андреем Костиным. Теперь одной из главных задач организации окажется финансовое оздоровление компании. В экспертных кругах считают, что отчасти причиной такого решения заключается в сложности для системы госуправления эффективно руководить корпорацией. Впрочем, управление ОСК было не единственной темой разговора: глава ВТБ рассказал об успехах в расчетах в нацвалютах и создании альтернативного депозитарного хаба в странах Персидского залива.
Переход управления
Встреча Владимира Путина с Андреем Костиным сразу началась с важного объявления для главы банка. Президент заявил, что поддержал передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации, ранее предложенную кабмином. Проблемы корпорации хорошо знакомы, «особенно в том, что касается организации финансирования», заметил собеседник президента. В целом в нынешних условиях предстоит взять в работу много задач, все они «решабельные», убежден Андрей Костин. Глава РФ с этим согласился, но обратил внимание, что ОСК всё же работающая структура, набирающая темпы.
— Да, есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании. Всё, разумеется, не может быть сделано без поддержки правительства, и такая поддержка, разумеется, должна быть обеспечена со стороны правительства, — сказал Владимир Путин. — Я очень рассчитываю на то, что ваши специалисты, они доказали свой высокий профессиональный уровень, справятся со всеми этими задачами. Конечно, это, без всякого преувеличения, вызов, это серьезно, это целая отрасль.
Еще в августе прошлого года Владимир Путин раскритиковал главу ОСК за убыточные контракты. Тогда, обращаясь к главе структуры Алексею Рахманову, он назвал нарушение финансовой дисциплины вредным для интересов страны.
Сейчас акции ОСК в полном объеме перейдут банку в доверительное управление на пять лет, и такое решение поможет стабилизировать финансовое состояние компании, считает вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Минпромторг согласует с заинтересованными ведомствами документы для передачи корпорации в управление ВТБ.
— Мы ожидаем, что доверительный управляющий, с учетом его многолетнего опыта, обеспечит эффективное управление федеральным имуществом, бесперебойное и своевременное выполнение АО «ОСК» как гособоронзаказа, так и гражданских заказов. При этом выведет в прибыль корпорацию, сохранит и разовьет производственные компетенции входящих в нее предприятий, — сказал Денис Мантуров.
В ОСК заверили, что компания не будет менять форму собственности и обязательства по действующим контрактам. В ВТБ также подтвердили, что передача не должна повлиять на договоренности компании с заказчиками.
Подобное решение могло быть принято, так как сама структура стала очень громоздкой и система госуправления уже не могла эффективно руководить ОСК, предположил кандидат экономических наук, эксперт Московского городского отделения «Опоры России» Вячеслав Белобжецкий. «Подобные действия могут добавить рыночности системе принятия решений, если будут стоять финансовые ключевые показатели эффективности», — сказал «Известиям» эксперт.
После решения президента передать банку контрольный пакет акций судостроительной корпорации бумаги ВТБ выросли более чем на 4%. Не исключено, что власти могут использовать такой сценарий для других госкорпораций, считает Вячеслав Белобжецкий. По его мнению, это может коснуться, к примеру, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) или «Ростеха».
Другие вопросы
На встрече Владимира Путина с Андреем Костиным также обсуждался вопрос перехода на расчеты в нацвалютах в международной торговле. По словам главы ВТБ, в последние месяцы наблюдается активное развитие этого процесса. И если раньше основным инициатором считалась Россия, то сейчас этот тренд всё чаще продвигают и другие страны: Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, а также некоторые африканские партнеры. Ряд государств также создают системы, которые сегодня приходят на замену заблокированной для российских банков SWIFT.
— Думаю, одна из наших задач сегодня — совместить эти системы. Потому что каждый разрабатывал свою — есть у китайцев, есть у индусов, есть и у нас, — но важно, чтобы они могли друг с другом взаимодействовать, — добавил Андрей Костин.
ВТБ продвигает идею создания депозитарного расчетного хаба на смену Euroclear, который, как подчеркнул Андрей Костин, скомпрометировал себя, заморозив огромные средства, в том числе российских граждан. Ряд стран Персидского залива готовы у себя размещать альтернативные структуры.
На повестке оказалась и тема внедрения цифрового рубля — сейчас над этим работают 13 банков. Более того, в будущем не исключены двусторонние расчеты с уже существующим цифровым юанем, считает Андрей Костин.