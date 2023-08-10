Последние минуты найденной мертвой школьницы с Урала попали на видео

Последние минуты жизни 16-летней школьницы, которую нашли мертвой в лесу в Свердловской области, попали на видео.

На кадрах, опубликованных 10 августа, видно, как она идет ночью по улице Каменска-Уральского вдоль лесополосы по направлению к дому.

Тело погибшей 16-летней девушки было найдено утром этого дня в небольшом овраге в лесу. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что выпускница девятого класса ранее из дома не выходила и не состояла на профилактическом учете в полиции. По его словам, школьница воспитывалась в неполной семье матерью, однако отношения с отцом поддерживала.

Отец девушки рассказал, что на месте, где нашли ее тело, не было крови. На лице также не было видно повреждений. По его словам, труп дочери пролежал меньше суток. Он уточнил, что последний раз она писала ему сообщение 8 августа в 23:37.

СМИ сообщали, что девушка приехала из Екатеринбурга 8 августа поздно вечером. Она пошла пешком через лесопарк в направлении дома и пропала. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».