ВМС Украины открыли коридоры в Черном море для прохода торговых судов

Военно-морские силы (ВМС) Украины объявили об открытии временных коридоров для прохода торговых и гражданских судов в Черном море. Об этом 10 августа сообщило ведомство на своей официальной странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих в/из портов Украины. Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ № 6 от 08.08.2023 года, были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины», — пишет ВМС.

Однако ведомство предупреждает, что путь следования судов всё равно остается очень опасным из-за минной угрозы. Открытые коридоры в первую очередь будут использованы для выхода гражданских судов. Кроме того, к выходу будут допущены только те суда, чьи капитаны заявят о своей готовности работать в море в данных условиях.

Ранее, 5 августа, Украина объявила зоной военной угрозы шесть российских портов в Черном море. Позже в ведомстве уточнили, что речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

Вечером 4 августа российский танкер «Сиг», предположительно, был атакован морским дроном у Керченского пролива. В результате танкер получил пробоину в районе машинного отделения.

В конце июля Минобороны России объявило ряд районов акватории Черного моря опасным для судоходства. С 20 июля все корабли, которые следуют в украинские порты, считаются потенциальными перевозчиками военных грузов.

На следующий день минобороны Украины также заявило, что судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе будет считаться опасным.