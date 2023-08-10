В ВТБ рассказали о влиянии цифровых валют на расчеты с дружественными странами

Цифровые валюты ускорят переход в расчеты на национальные валюты с дружественными странами, заявил в четверг, 10 августа, глава ВТБ Андрей Костин на встрече в президентом России Владимиром Путиным.

Костин сообщил, что в запуске цифрового рубля под руководством Центробанка РФ участвует 13 банков. Таким образом, внедрение цифровой нацвалюты перешло от стадии эксперимента к практическим шагам, сказал глава ВТБ.

Подобные цифровые системы также создаются и разрабатываются в других странах, в том числе в государствах Глобального Юга, уточнил Костин.

«Поэтому я думаю, что в этом и следующем годах мы будем наблюдать бурный переход на расчеты в национальных валютах в странах, как мы называем, Глобального Юга, то есть в развивающихся государствах, государствах дружественных к нам на сегодня», — резюмировал он.

Накануне сообщалось, что ВТБ стал первым из российских банков, который объявил о пилотном запуске операций в цифровых рублях. В приложении можно будет открыть счет в цифровых рублях, переводить их между физическими лицами, оплачивать ими товары и услуги с помощью QR-кода.

1 августа в России вступил в силу закон о внедрении третьей формы национальной валюты — цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Выпускать денежное средство будет ЦБ.