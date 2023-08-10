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Карман не тянут: возможен ли в России отказ от наличных

Кому нужны бумажные деньги и чем хорош цифровой рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Цифровые формы оплаты всё активнее теснят наличные платежи. Доля безналичных расчетов в розничном обороте в России превысила 81%. Однако «живые» деньги по-прежнему нужны — объем наличных в обращении в России рекордно вырос. Кому понадобились бумажные деньги, если платят ими всё меньше, возможен ли в России отказ от наличных и ускорит ли этот процесс внедрение цифрового рубля, выясняли «Известия».

Изгоняют из оборота

Сокращение использования наличных — общемировой тренд. За время пандемии использование бумажных денег в мире снизилось на 48%. В Швеции, например, доля наличных в обороте составляет около 3%, а в целом по ЕС — порядка 9%.

Австралийские ведущие банки недавно начали ограничивать снятие наличных. Теперь в некоторых отделениях можно снять не более 500 австралийских долларов (330 долларов США). Правительство изъяло из обращения банкноты на 1 млрд долларов.

Наличные
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Связано это в первую очередь с тем, что наличные деньги в стране не являются доминирующей формой оплаты. Кроме того, в Австралии запускают пилотную программу CBDC — цифрового австралийского доллара, замечает Инна Головачева, специалист по цифровым финансовым активам (ЦФА).

Борьба с инфляцией

Как поясняет Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, действия австралийских финансовых властей по снижению объема наличной денежной массы в экономике с помощью ограничения ее выдачи в банкоматах — это нетривиальный способ борьбы с инфляцией.

— Уменьшение объема денежного агрегата М2, который характеризует объем денежной массы вне банков, позволяет регулировать инфляцию. В условиях инфляции предложения, когда объем товаров и услуг в экономике серьезно превышает способность рынка их потребить, а именно такая ситуация наблюдается в Австралии и большинстве стран Запада, это позволит некоторым образом стабилизировать ситуацию, — предполагает эксперт.

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В России же наблюдается инфляция спроса: происходят колебания цен на товары, а объем этих товаров не всегда покрывает имеющийся спрос. Поэтому снижение объема наличной денежной массы бороться с инфляцией вряд ли поможет, считает Хачатурян.

Покупатель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

С тем, что преобладание безналичных денег не гарантирует ухода от обесценения национальной валюты, соглашается и Мария Конягина, профессор РАНХиГС Санкт-Петербург. «Однако скорость их обращения всегда выше, что при сочетании с преимуществами контроля и большей управляемости дает существенные преимущества в денежно-кредитной политике», — подчеркивает экономист.

Нестабильная обстановка

Расставаться с «живыми» деньгами россияне не торопятся. Более того, в нестабильной обстановке спрос на них возрастает. Так, по данным ЦБ, объем наличных в обращении в июне вырос рекордно за последние 25 лет. Показатель увеличился на 459 млрд и к 1 июля достиг почти 17,8 трлн рублей.

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В сентябре 2022 года россияне сняли в банках порядка 458 млрд рублей наличными, причем основной отток пришелся на вторую половину месяца, когда из страны выехало значительное число людей. Это говорит о том, что наличные деньги по-прежнему важны, особенно в периоды неопределенности, отмечает Николай Журавлев, гендиректор консалтингового агентства «Эксперты бизнес-планирования».

Все три формы

Тем не менее за последние семь лет доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла почти в пять раз и уже превысила 81%. И, по прогнозу ЦБ, к концу года вырастет до 83–84%. Этому будет способствовать внедрение цифрового рубля, который сейчас тестируют в России. Третья форма национальной валюты при распространении на розницу должна составить конкуренцию наличным деньгам.

Деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Для этого нужно, чтобы трансакции не зависели от наличия интернет-соединения (что анонсировано). Существенно упростят ситуацию технологические и технические условия, позволяющие производить оплату без смартфона — при помощи пластиковой карты или другим способом — например, при помощи биометрии, — указывает Олег Матюнин, управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и партнеры».

Спрос на кеш по-прежнему будет создавать консерватизм части населения и слабая инфраструктура в отдаленных районах.

— Пожалуй, самое существенное и оно же самое реалистичное опасение — это попадание в тотальную зависимость от качества и стабильности работы инфраструктуры. Увы, но пресловутая цифровая экономика не работает при полностью отключенном электричестве. Да и даже работающей инфраструктурой нужно еще уметь правильно пользоваться, — указывает Николай Кузнецов, доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ.

Добавим к этому трансакционные издержки продавцов и покупателей на безналичные переводы и абсолютную прозрачность и контролируемость цифровых переводов, в чем не всегда заинтересованы предприниматели.

— Переход к снижению объемов наличной денежной массы в России возможен только при условии выстраивания более цельной структуры экономики и увеличения объемов собственного производства товаров и услуг в достаточном для всего населения страны количестве. На это потребуется время. Поэтому на обозримую перспективу 15–20 лет в России сохранятся все три формы национальной валюты, — заключил Михаил Хачатурян.

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