Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Мир
Глава Минсельхоза рассказал о безвозмездной поставке 50 тыс. т зерна Африке
Мир
Президент Нигерии заявил о готовности к переговорам с лидерами переворота в Нигере
Мир
Минфин США продлил разрешение американцам платить налоги и сборы в РФ
Здоровье
Врач рассказала об опасности «тропических ночей» для здоровья
Здоровье
Врач оценил риск распространения в России штамма коронавируса EG.5 «Эрис»
Мир
Основателям The Rolling Stones установили прижизненный памятник
Туризм
Российские туроператоры зафиксировали рост спроса на туры на Мальдивы в августе
Мир
ВМС Украины открыли коридоры в Черном море для прохода торговых судов
Мир
ВС Белоруссии пресекли несколько попыток полетов беспилотников
Мир
В бундестаге заявили о риске втягивания ФРГ в конфликт с РФ из-за ракет Taurus
Мир
Экс-офицер ВСУ заявил о необходимости мобилизации «сотен тысяч» украинцев

Что такое топливный сбор и как он влияет на стоимость тура в 2023 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нередко изначальная стоимость тура заметно возрастает, когда дело доходит до бронирования. Часто это связано с тем, что цена путевки была указана без учета топливного сбора, который взыскивается при авиаперелете. Для чего он нужен, каков его размер в 2023 году и можно ли от него отказаться — в материале «Известий».

Что такое топливный сбор

Топливный сбор представляет собой обязательную доплату, которая взимается с пассажиров для компенсации расходов авиакомпании на топливо. Он применяется ко всем рейсам — как регулярным, так и чартерным.

И если цены на тур формируются заранее, то стоимость сбора постоянно колеблется. На окончательную сумму влияют стоимость горючего на мировом рынке, валютные скачки, например рубля к евро, дальность перелета, а также количество выкупленных билетов.

Иногда туроператоры предпочитают не упоминать о сборе, чтобы не удорожать путевку, и указывают его отдельно. В крупных агентствах сборы сразу отображаются на странице бронирования.

Сколько составляет топливный сбор при покупке тура в 2023 году

В среднем в 2023 году топливный сбор составляет от $40 до $140 с человека. Это зависит от маршрута, класса обслуживания и других факторов. Некоторые авиакомпании вводят фиксированный топливный сбор, независимый от даты вылета. У других он может изменяться в зависимости от сезона.

Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров
Деньги планируют направить в резервный фонд для путешественников

Топливный сбор по сниженной цене могут оплачивать только лица пенсионного и предпенсионного возраста, студенты и некоторые другие категории граждан. Но такие правила действуют не везде.

Кроме того, ряд авиакомпаний также предлагает бонусные программы. Они позволяют накапливать баллы и использовать их для оплаты части стоимости билета. Однако топливный сбор всё равно входит в цену.

Вернут ли топливный сбор при отказе от перелета в 2023 году

В случае переноса или отказа от поездки возврат средств, включая топливный сбор, зависит от правил тарифа и того, когда был сдан билет. Как правило, при возвратных тарифах сбор возвращают.

При вынужденном отказе, если, например, пассажир получил травму или заболел, ему должны вернуть полную стоимость билета вместе с топливным сбором, независимо от того, возвратный у него тариф или нет.

Эти правила действуют в России. За рубежом авиакомпании могут руководствоваться другими нормами.

Взлет и снижение: авиаперелеты подорожали максимальными за 14 лет темпами
Почему цены растут, а качество сервиса перевозчиков при этом снизилось

Можно ли не платить топливный сбор при покупке тура в 2023 году

От уплаты топливного сбора освобождаются дети до двух лет, им достаточно иметь только посадочный талон и страховку. Все остальные должны оплатить топливный сбор при покупке любого билета.

В случае отказа от оплаты пассажира могут снять с рейса, а забронированный тур аннулируют с выставлением штрафных санкций.

Ранее «Известия» писали, как вернуть невозвратный билет на самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023