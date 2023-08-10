Что такое топливный сбор и как он влияет на стоимость тура в 2023 году

Нередко изначальная стоимость тура заметно возрастает, когда дело доходит до бронирования. Часто это связано с тем, что цена путевки была указана без учета топливного сбора, который взыскивается при авиаперелете. Для чего он нужен, каков его размер в 2023 году и можно ли от него отказаться — в материале «Известий».

Что такое топливный сбор

Топливный сбор представляет собой обязательную доплату, которая взимается с пассажиров для компенсации расходов авиакомпании на топливо. Он применяется ко всем рейсам — как регулярным, так и чартерным.

И если цены на тур формируются заранее, то стоимость сбора постоянно колеблется. На окончательную сумму влияют стоимость горючего на мировом рынке, валютные скачки, например рубля к евро, дальность перелета, а также количество выкупленных билетов.

Иногда туроператоры предпочитают не упоминать о сборе, чтобы не удорожать путевку, и указывают его отдельно. В крупных агентствах сборы сразу отображаются на странице бронирования.

Сколько составляет топливный сбор при покупке тура в 2023 году

В среднем в 2023 году топливный сбор составляет от $40 до $140 с человека. Это зависит от маршрута, класса обслуживания и других факторов. Некоторые авиакомпании вводят фиксированный топливный сбор, независимый от даты вылета. У других он может изменяться в зависимости от сезона.

Топливный сбор по сниженной цене могут оплачивать только лица пенсионного и предпенсионного возраста, студенты и некоторые другие категории граждан. Но такие правила действуют не везде.

Кроме того, ряд авиакомпаний также предлагает бонусные программы. Они позволяют накапливать баллы и использовать их для оплаты части стоимости билета. Однако топливный сбор всё равно входит в цену.

Вернут ли топливный сбор при отказе от перелета в 2023 году

В случае переноса или отказа от поездки возврат средств, включая топливный сбор, зависит от правил тарифа и того, когда был сдан билет. Как правило, при возвратных тарифах сбор возвращают.

При вынужденном отказе, если, например, пассажир получил травму или заболел, ему должны вернуть полную стоимость билета вместе с топливным сбором, независимо от того, возвратный у него тариф или нет.

Эти правила действуют в России. За рубежом авиакомпании могут руководствоваться другими нормами.

Можно ли не платить топливный сбор при покупке тура в 2023 году

От уплаты топливного сбора освобождаются дети до двух лет, им достаточно иметь только посадочный талон и страховку. Все остальные должны оплатить топливный сбор при покупке любого билета.

В случае отказа от оплаты пассажира могут снять с рейса, а забронированный тур аннулируют с выставлением штрафных санкций.

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