Три человека пострадали во время пожара на воздушном шаре в Подмосковье

Три человека пострадали из-за пожара, возникшего во время полета на воздушном шаре в подмосковном Раменском. Об этом 10 августа сообщил «Известиям» источник.

Ожоги получили пилот и два пассажира — муж и жена, отмечавшие 55-летний юбилей мужчины.

«Пилот находится в реанимации с 45% ожогами поверхности тела. Состояние его тяжелое, но стабильное», — рассказал собеседник.

Пилот оказался другом семьи. Он поднял супружескую пару на 50 м, чтобы они полюбовались закатом, когда внезапно на шаре оторвался шланг, что привело к возгоранию.

Ранее, 14 июля, воздушный шар с 15 людьми врезался в линию электропередачи в Польше. В результате аварии оборвались провода среднего напряжения и ответвляющейся линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм. Шар затем пролетел еще 1 км и приземлился, никто не пострадал.