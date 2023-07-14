Воздушный шар с 15 людьми врезался в ЛЭП в Польше

Воздушный шар с 15 людьми врезался в линию электропередачи (ЛЭП), передает 14 июля главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский в интервью радиостанции RMF FM.

«Во время полета шар с пассажирами задел ЛЭП и повалил два бетонных столба», — сказал комендант.

По его словам, в результате аварии оборвались провода ЛЭП среднего напряжения и ответвляющейся от нее линии низкого напряжения, питающей одну из крупных ферм.

Тарковский дополнил, что пилоту после случившегося удалось пролететь еще примерно 1 км. Он сумел приземлиться в безопасном месте. Никто не пострадал.

На место происшествия отправились спецслужбы, сейчас там проводятся работы по восстановлению энергоснабжения.

25 июня во Франции семь человек пострадали при столкновении воздушного шара с высоковольтной линией электропередачи. Отмечалось, что причиной случившегося стали технические проблемы, из-за которых пришлось совершить экстренный маневр.