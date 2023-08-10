Эксперт дал советы по выбору красной икры

На российские прилавки стала поступать свежая красная икра. О том, как правильно выбрать этот морепродукт, 10 августа «Известиям» рассказал коммерческий директор компании «Русский рыбный мир» Николай Мадалинский.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на место продажи. Икру следует покупать в официальных магазинах производителя и в крупных торговых сетях, где продавец сможет предоставить ветеринарное свидетельство.

«Затем необходимо изучить упаковку. На крышке должна содержаться информация о сроках изготовления, которые должны совпадать с периодом путины, и данные о производителе. На этикетке указываются порода рыбы, состав (в нем не должно быть рыбного бульона, водорослей), стандарты изготовления и штрихкод, который при желании можно проверить самостоятельно с помощью сканера штрихкодов», — рассказал эксперт.

Икру можно оценить визуально, если позволяет упаковка. Качественные икринки имеют идеальную шарообразную форму и зародышевое ядро. В банке должно содержаться минимальное количество джуса — жидкости, образованной из-за разрушения икринок.

Специалист отметил, что в холодильнике при температуре около +5 градусов икра хранится не более семи дней. Однако при заморозке срок годности увеличится до 12 месяцев. Размораживать икру следует в холодильнике, так как при комнатной температуре часть икринок лопнет.

«Таким образом, при соблюдении условий хранения и правильной дефростации купленная летом икра способна порадовать вкусом как на Новый год, так и на Масленицу», — сказал Мадалинский.

15 апреля в России стартовал эксперимент по маркировке черной и красной икры. Сообщалось, что эффективно защитить людей от нелегальной продукции и снизить риски вреда жизни и здоровью. По оценкам НИФИ Минфина России, на тот момент доля нелегальной икры составляла более 20%, по данным ВШЭ этот показатель превышает 27,5%.