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Как стать донором костного мозга — мифы, последствия, выплаты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России ежегодно тысячам пациентов требуется трансплантация костного мозга. Эта процедура помогает бороться со злокачественными заболеваниями крови и некоторыми другими тяжелыми патологиями. Однако найти донора костного мозга бывает очень непросто — и не только из-за того, что совпадения генетического материала редки. Вокруг процедуры трансплантации бытует много мифов, которые не имеют под собой фактического обоснования. «Известия» рассказывают, насколько безопасна пересадка стволовых клеток и кто может стать донором костного мозга.

Что такое костный мозг

Костный мозг — это мягкая губчатая ткань внутри крупных костей человека. Она производит кроветворные стволовые клетки. Именно с их помощью образуются все виды клеток крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. При некоторых заболеваниях кроветворный процесс в организме человека нарушается. Кроме того, производство новых клеток может остановиться при использовании химиотерапии, например, при лечении онкологических заболеваний.

В таких случаях помочь может трансплантация стволовых клеток от донора к реципиенту. Пересаженные клетки заполняют костный мозг и восстанавливают кроветворение.

Как происходит донорство костного мозга

Вопреки распространенному заблуждению клетки костного мозга не изымаются шприцом из позвоночника. Такой миф возник из-за того, что костный мозг путают со спинным, который как раз расположен в позвоночнике.

Однако забор стволовых клеток действительно может осуществляться через пункцию. В таком случае под общим наркозом делается прокол тазовой кости. Забор клеток осуществляется примерно в течение 40 минут.

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Но более распространенным остается способ, при котором стволовые клетки забирают из крови донора. Эта процедура носит название аферез. В течение четырех-пяти дней до трансплантации донор принимает специальный препарат, стимулирующий выделение стволовых клеток. Затем у донора берут кровь и с помощью аппарата изымают из нее нужные клетки. То, что остается, возвращают обратно в организм донора. Процедура длится несколько часов.

Кто может стать донором костного мозга в 2023 году

Войти в базу данных доноров костного мозга может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет и весом более 50 кг. Еще одним условием является отсутствие хронических заболеваний.

При этом подобрать для реципиента подходящего донора очень сложно, поскольку нужно искать человека с таким же HLA-генотипом. Иногда подходят клетки близкого родственника, но и в таком случае вероятность всего 50%. Поэтому часто в больницах приходится обращаться к банку доноров костного мозга. Людей с идентичными клетками мозга, не состоящих в родстве, называют генетическими близнецами.

Как стать донором костного мозга в 2023 году

Чтобы войти в реестр доноров костного мозга, необходимо сдать кровь на типирование. Сделать это можно в любой из крупных частных медицинских лабораторий или в лабораториях некоторых медицинских центров. Доброволец подписывает соглашение на вступление в регистр, но оно не обязывает его становиться донором — в любом случае можно отказаться или изъять данные из регистра.

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При совпадении HLA-генотипа донора с нуждающимся в трансплантации пациентом с добровольцем свяжутся и пригласят на расширенное обследование. В больнице проведут расширенное типирование и проверят кровь на опасные болезни. Если кровь окажется подходящей, донора пригласят на дальнейшие процедуры.

Познакомиться с реципиентом донор сможет лишь через два года и только при согласии обеих сторон. При этом не всегда стволовые клетки другого человека могут прижиться у пациента. В некоторых случаях трансплантация оборачивается неудачей.

Донорство костного мозга в 2023 году — сколько платят

Донорство костного мозга происходит на безвозмездной основе. Поездку в медцентр, питание и размещение донора оплачивает государство. Также бесплатно доброволец проходит типирование и необходимые обследования.

Денежные компенсации и льготы для доноров костного мозга не предусмотрены. Добровольцы получают награду в виде медали «За содействие донорскому движению». Кроме того, по месту работы донора может быть направлено благодарственное письмо.

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После забора стволовых клеток донор получает больничный сроком на пять-восемь дней.

Безопасно ли донорство костного мозга в 2023 году

Донор отдает всего около 5% своих стволовых клеток больному. Потеря стволовых клеток восполняется за семь-десять дней. Те клетки, которые не были изъяты в ходе трансфузии, всасываются в костный мозг обратно самостоятельно.

Среди вероятных неприятных последствий для донора — ломота в мышцах и суставах, головная боль или тошнота. Побочные эффекты довольно редки, безвредны для организма и исчезают через несколько дней.

Снова стать донором костного мозга можно уже через три месяца после трансплантации.

Ранее «Известия» рассказали читателям, как происходит донорство крови в России, какие выплаты и льготы положены сдающим кровь на регулярной основе и что дает звание «Почетный донор».

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