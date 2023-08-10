Паразиты обнаружены в акватории Иртыша на территории Омска

Роспотребнадзор провел исследование воды и песка на пляжах в Омске. Пробы не соответствуют нормам по санитарно-химическим и паразитологическим показателям.

Проверка проводилась на пляжах «Центральный I», «Центральный II», «Советский», «Кировский» и «Первомайский». 16 проб не соответствуют показателям по содержанию общих колиформных бактерий и E.coli. Еще в 50 пробах воды выявлены отклонения от нормативов по содержанию железа. В пяти пробах обнаружены цисты простейших. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». В четырех пробах выявлены яйца токсокар.

По результатам проверки песок соответствует нормам. Также пригодна для употребления питьевая вода в фонтанчиках.

Купаться в акватории Иртыша по-прежнему нельзя. В Роспотребнадзоре отмечают, что за весь период мониторинга качества воды все пляжи не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Жителям Омска напоминают, что при купании возникает угроза заражения острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.