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Экономист рассказала о влиянии ограничения инвестиций США в КНР

Экономист Беленькая: ограничение инвестиций США в КНР усилит напряженность
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Ограничение американских инвестиций в технологическую отрасль Китая усилит напряженность в отношениях между двумя странами, рассказала «Известиям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая 10 августа.

Накануне президент США Джо Байден подписал указ, согласно которому предусматриваются ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль КНР, включая разработку полупроводников, микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

«Это уже далеко не первое ограничение доступа Китая к американским технологиям и инвестициям, к тому же США прилагают усилия, чтобы убедить своих союзников присоединиться к таким ограничениям, и небезуспешно. Как сообщил минфин США, ограничения относятся к будущим инвестициям, а не к действующим, но власти США хотят больше раскрытия информации и про действующие инвестиции в чувствительные технологические отрасли Китая. Впоследствии ограничения могут быть расширены», — отметила экономист Беленькая.

По ее словам, такие шаги могут замедлить технологическое развитие Китая по наиболее передовым направлениям, но вряд ли его остановят.

«И, конечно, они усилят напряженность в отношениях между крупнейшими экономиками мира — МИД Китая уже «выразил серьезное недовольство» принятыми мерами и призвал к переговорам», — добавила эксперт.

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9 августа издание The Washington Post опубликовало заявление представителя посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Он подчеркнул, что Китай разочарован решением Белого дома. Инвестиции Соединенных Штатов Америки имели огромное значение для развития критически важных технологий, уточнил Пэнъюй.

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