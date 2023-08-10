Стали известны цены на флагманский пикап JAC T8 Pro

Китайский автопроизводитель JAC раскрыл 10 августа на официальном сайты цены на флагманский пикап T8 Pro. Новинка российского рынка будет доступна покупателю по цене от 2,82 млн рублей:

Автомобиль будет поставляться в Россию с двумя силовыми установками ― двухлитровым 139-сильным турбодизелем Mitsubishi и 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси. Габариты авто: 5325 мм ― длина, 1880 мм ― ширина и 1830 мм ― высота.

Из опций покупатель получает кожаную отделку интерьера, семидюймовый дисплей системы мультимедиа, обогрев передних кресел, кондиционер, аудиосистему с шестью динамиками, 18-дюймовые алюминиевые колесные диски, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передний и задний парктроник и круиз-контроль.

Ранее, 17 июля, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях ― с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.