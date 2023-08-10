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Стали известны цены на флагманский пикап JAC T8 Pro

Флагманский пикап JAC T8 Pro будет продаваться в России от 2,82 млн рублей
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Фото: JAC
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Китайский автопроизводитель JAC раскрыл 10 августа на официальном сайты цены на флагманский пикап T8 Pro. Новинка российского рынка будет доступна покупателю по цене от 2,82 млн рублей:

Автомобиль будет поставляться в Россию с двумя силовыми установками ― двухлитровым 139-сильным турбодизелем Mitsubishi и 2,4-литровым бензиновым турбодвигателем в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси. Габариты авто: 5325 мм ― длина, 1880 мм ― ширина и 1830 мм ― высота.

Из опций покупатель получает кожаную отделку интерьера, семидюймовый дисплей системы мультимедиа, обогрев передних кресел, кондиционер, аудиосистему с шестью динамиками, 18-дюймовые алюминиевые колесные диски, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, передний и задний парктроник и круиз-контроль.

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Ранее, 17 июля, на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке начался выпуск лицензированных пикапов JAC T6, которые будут продаваться под российским брендом Sollers.

JAC T6 на сегодняшний день представлен на российском рынке в двух версиях ― с двухлитровым 177-сильным и 136-сильным двигателем такого же объема в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической трансмиссией с приводом на обе колесные оси.

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