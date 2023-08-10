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Бывшее российское подразделение Volkswagen перезапустило свой сайт и соцсети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Компания AGR Automotive Group, до ухода Volkswagen из России известная как «Фольксваген Груп Рус», сообщила 10 августа о перезапуске официального сайта и социальных сетей.

«Мы рады сообщить, что ООО «Фольксваген Груп Рус» продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group. Дилерские предприятия брендов Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini и Ducati продолжают работать для вас!» ― гласит первая запись компании в социальной сети «ВКонтакте».

Помимо сайта и «ВКонтакте» AGR присутствует в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «Одноклассники».

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Ранее, 27 июля, автоконцерн Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего российского бизнеса близкой к дилерскому холдингу «Авилон» компании «Арт-Финанс». Согласно финансовому отчету компании за I полугодие 2023 года, сумма составила €125 млн.

Автоконцерн уточнил, что продажа «Арт-Финансу» долей в российском представительстве ООО «Фольксваген Груп Рус», включая подконтрольные ему местные компании (ООО «Фольксваген Компоненты и Сервис», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Страхование»), была завершена 18 мая.

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