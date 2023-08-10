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Пушилин рассказал о росте количества используемых ВСУ кассетных боеприпасов

Пушилин: ВСУ увеличили количество используемых при обстрелах ДНР кассетных боеприпасов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемых при обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) кассетных боеприпасов. Об этом 10 августа сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов. В первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал и Шахтерск — город, который находится в тылу. Попал и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки», — рассказал Пушилин.

По его словам, такие меры в первую очередь коснулись мирных жителей, последние дни можно охарактеризовать большими потерями среди гражданских. Он также считает, что наносить удары по мирным гражданам нецелесообразно, и ВСУ таким способом показывают свой успех, скрывая провал на самой линии фронта.

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Ранее, 10 августа, Денис Пушилин рассказал, что ВСУ после кратковременного пребывания с потерями отступили из Урожайного. Он сообщил, что сразу после того, как российские войска нанесли ущерб ВСУ, украинские бойцы сразу же отступили из города.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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