Пушилин рассказал о росте количества используемых ВСУ кассетных боеприпасов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемых при обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) кассетных боеприпасов. Об этом 10 августа сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов. В первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал и Шахтерск — город, который находится в тылу. Попал и ряд районов центральной части Донецка. К сожалению, есть и погибшие, и раненые среди гражданских. Вчера погибла девочка четырех лет в Петровском районе Донецка, да и ночью сегодня погиб мужчина при обстреле Горловки», — рассказал Пушилин.
По его словам, такие меры в первую очередь коснулись мирных жителей, последние дни можно охарактеризовать большими потерями среди гражданских. Он также считает, что наносить удары по мирным гражданам нецелесообразно, и ВСУ таким способом показывают свой успех, скрывая провал на самой линии фронта.
Ранее, 10 августа, Денис Пушилин рассказал, что ВСУ после кратковременного пребывания с потерями отступили из Урожайного. Он сообщил, что сразу после того, как российские войска нанесли ущерб ВСУ, украинские бойцы сразу же отступили из города.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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