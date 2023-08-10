Пушилин рассказал об отступлении украинских боевиков из Урожайного

Штурмовые подразделения украинских боевиков при поддержке бронетехники зашли в северную часть Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако удар российской артиллерии и авиации вынудил националистов оперативно покинуть населенный пункт ввиду значительных потерь, о чем в четверг, 10 августа, рассказал врио главы региона Денис Пушилин.

«В какой-то этап противник даже смог закрепиться в северной части Урожайного, причем, что характерно, использовались в данном случае сводные штурмовые подразделения, состоящие из представителей трех-четырех бригад Вооруженных формирований Украины. В данном случае была задействована и бронетехника, но, как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — сообщил он в эфире «Соловьев Live».

Двумя днями ранее, 8 августа, российские военнослужащие группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника, наступавшего при поддержке бронетехники в направлении Урожайного. Кроме того, накануне российские силы ликвидировали минометный расчет радикалов восточнее населенного пункта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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