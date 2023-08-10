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Honda нарастила прибыль на 78% по итогам финансового квартала

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Фото: REUTERS/Anushree Fadnavis
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Японский производитель Honda сообщил о росте квартальной прибыли на 78% по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По итогам I квартала финансового года, который начинается в Японии в апреле, производитель получил 394,4 млрд иен прибыли (около 268 млрд рублей), в то время как в прошлом году прибыль Honda составила 222,2 млрд иен (151 млрд рублей).

Рост показателей, сообщают аналитики, связан с возросшим спросом на машины Honda в США. Этот рынок традиционно считается для производителя самым главным. Всего в I квартале 2023 года в Соединенных Штатах реализовали 347 тыс. новых Honda. Таким образом, продажи японских авто этой марки за год выросли на 44,7%.

Немаловажную роль в стремительном росте прибыли для Honda сыграла стабилизирующаяся логистика запчастей и микросхем для авто.

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Ранее, 4 августа, аналитики «Автостата» сообщили, что в июле в России продали 95,7 тыс. новых автомобилей: это на 16% больше, чем в июне, и в 2,7 раза больше по сравнению с июлем 2022 года. Объем продаж за июль оказался самым лучшим с февраля 2022 года, когда в стране реализовали 99,1 тыс. новых машин.

49% проданных в июле авто распределены между тремя производителями. На первом месте находится АвтоВАЗ: за второй месяц лета в России продали 27,4 тыс. Lada. Более 10,7 тыс. проданных авто принадлежит китайскому концерну Chery, а 8,8 тыс. машин ― Geely. Также в топ-10 вошли такие марки, как Haval, Changan, Omoda, Exeed, Kia, Hyundai и Toyota.

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