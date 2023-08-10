Россия не получала реализуемые предложения по зерновой сделке

Российская сторона не получала практические и реализуемые предложения, связанные с решением проблем по зерновой сделке. Об этом заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью французскому радио RFI рассказал, что Штаты «сделали всё возможное» для обеспечения урегулирования вопросов, волнующих РФ. Помимо этого, он заявил, что ООН предоставила Москве предложение по решению этих проблем, однако ответа не последовало.

Впрочем, по словам российского дипломата, «никаких практических и реализуемых» инициатив не было.

«Мы об этом прямо говорили на всех уровнях, в том числе в Совете Безопасности. Поэтому и изучать нам нечего. Либо Блинкена плохо информировали, либо он сознательно искажает факты. Было письмо генерального секретаря ООН [Антониу Гутерриша] президенту РФ Владимиру Путину еще до истечения срока черноморской инициативы, его содержание не раскрывалось, там были некоторые идеи, но они нереализуемы и не решают наших проблем», — пояснил он.

Стамбульские договоренности были подписаны в июле прошлого года и состояли из двух документов. Первой была черноморская инициатива, направленная на вывоз зерна из украинских портов. Это соглашение несколько раз продлевалось, однако 17 июля РФ объявила о прекращении зерновой сделки. Вторым документом стал меморандум между Москвой и ООН касательно экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, рассчитанный на три года.

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В злак ответа: РФ не получала новых предложений по зерновой сделке