Переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП
Россиянам стали доступны переводы по системе быстрых платежей (СБП) в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Такую возможность уже запустили два крупных банка — ВТБ и «Альфа», рассказали «Известиям» в их колл-центрах.
В ВТБ сервис трансграничных перечислений через СБП запустили в марте этого года, сообщили в пресс-службе организации. Там уточнили, что отправить деньги уже можно в три страны.
Корреспондент «Известий» провел эксперимент и сделал переводы из ВТБ и Альфа-банка в кредитную организацию Киргизии Бакай Банк. Деньги были перечислены в течение нескольких минут, а комиссия составила 30 рублей при переводе минимальной суммы.
В ЦБ подтвердили «Известиям», что деньги через СБП можно отправить в 14 иностранных финорганизаций из трех стран. В регуляторе добавили, что в России такую услугу предоставляют уже пять банков.
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Номерной расчет: переводы в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан заработали по СБП