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Ведение блога могут признать экономической деятельностью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России деятельность блогеров может быть отнесена к экономической деятельности. Это следует из ответов Минцифры и Росстандарта первому зампреду комитета Госдумы Яне Лантратовой, которая предложила внести такие изменения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2). С документами ознакомились «Известия».

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В ответе ведомства депутату говорится, что Минцифры поддерживает инициативы и предложения, направленные на развитие медиаотрасли, в том числе сегмента информационных услуг. А указанную инициативу целесообразно реализовать непосредственно с бизнес-сообществом с привлечением отраслевых объединений. Это позволит выработать наиболее эффективные подходы и принципы, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон, говорится в письме министерства.

«Минцифры выражает готовность совместно с заинтересованными государственными органами и представителями отрасли принять участие в обсуждении инициативы по введению нового класса ОКВЭД 2, отражающего коммерческую деятельность инфлюенсеров (блогеров)», — говорится в документе.

Инициативу поддерживают и в Росстандарте. Там также сообщили депутату о готовности оказать содействие в разработке проекта ведомственного акта и проекта изменений в ОКВЭД 2. Этот вопрос служба готова также обсудить с ФАС, Минэкономразвития, ФСС, Росстатом, ФНС и отраслевыми ассоциациями.

По мнению Яны Лантратовой, среди блогеров много профессиональных и законопослушных людей, однако эта деятельность должна быть в правовом поле.

«Блогерство давно уже профессиональная деятельность, приносящая немалые доходы, с которых некоторые ее представители, как мы знаем, не платят налоги. Кроме того, зачастую эти люди проводят курсы, тренинги, например по саморазвитию или освоению новых профессий, однако качество и уровень понимания темы самими «преподавателями» оставляет желать лучшего», — пояснила парламентарий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ресурсы в потоке: ведение блога планируют признать экономической деятельностью

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