В России предложили страховать работы по капитальному ремонту

Жильцам компенсируют некачественный капремонт. В Госдуму в ближайшее время будет внесен законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ». Он обяжет подрядчиков страховать проведение работ по капитальному ремонту домов, а также в течение 30 дней проводить восстановительные работы с момента предъявления жалоб.

Претензии к подрядчикам сегодня есть у 30% жителей отремонтированных домов, говорится в пояснительной записке к законопроекту со ссылкой на данные экспертов. По информации компаний, осуществляющих оценку качества работ по капремонту в регионах России, более 20% из них выполняются с нарушениями, средняя стоимость выявленных дефектов составляет 350 тыс. рублей, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».



При этом устранение недостатков, допущенных при проведении таких работ, часто затягивается на срок от шести месяцев до нескольких лет и заканчивается судебными разбирательствами с участием жильцов, региональных фондов капремонта, подрядчиков и УК.



Как пояснил «Известиям» автор законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов, сегодня в законодательстве закреплены положения по гарантийному ремонту, однако компании от этого уклоняются и гражданам приходится обращаться в правоохранительные органы и суды.



«Законопроект позволяет достигнуть двух целей. Первая — оперативно за счет страховки устранять любые недочеты, допущенные в процессе капремонтов. Чтобы не было ситуаций, когда люди годами живут с протекающей крышей, а подрядчик, фонд капремонта и УК всё это время не спеша судятся — решают, кто виноват и кто должен оплатить доработки. Вторая цель — создать условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать», — пояснил депутат «Известиям».



По его словам, цена по аналогии с ОСАГО будет зависеть от страховой истории: если подрядчик работает постоянно неквалифицированно, страховка для него будет дороже. А значит, он не сможет на конкурсе представить конкурентное предложение и будет вытеснен с рынка. Для тех же, кто ведет свою деятельность хорошо, страховка будет дешевле, и им будет проще побеждать на конкурсах.



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