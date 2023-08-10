Попавший в засаду ефрейтор Косенков спас 13 раненых товарищей

Колонна водителя-санитара ефрейтора Сергея Косенкова совершала марш в район выполнения боевой задачи, когда попала в засаду украинских националистов. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 10 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Под плотным огнем противника, рискуя жизнью, Косенков приступил к оказанию первой медпомощи раненым и к их эвакуации.

После доставки очередного раненого к санитарному автомобилю взорвался минометный снаряд. Ефрейтор получил контузию, однако продолжил переноску и погрузку раненых.

Затем Косенков вывез их из-под обстрела и доставил в медицинский отряд специального назначения. Благодаря действиям ефрейтора Косенкова были эвакуированы с поля боя и спасены 13 военнослужащих.

Тем временем командир отделения зенитной ракетной батареи сержант Павел Киселев в составе батальонной тактической группы российских десантников оборонял стратегически важный населенный пункт. Когда оборонительные позиции, на которых находился сержант Киселев, стали обстреливать украинские националисты, он мгновенно занял выгодную огневую позицию.

Ведя огонь по противнику, Киселев обнаружил группу боевиков, предпринявших попытку окружения обороняющихся российских военнослужащих. Скрытно сменив позицию, он открыл огонь по выдвинувшейся группе и полностью уничтожил ее.

После боя сержант Киселев помог медикам при эвакуации раненых военнослужащих в медпункт, оказал первую помощь трем товарищам. Сержант Киселев с отделением грамотно действовали в стрелковом бою и отразили атаку диверсионно-разведывательной группы врага.

Днем ранее, 8 августа, Минобороны рассказывало, как старший сержант Роман Гвоздецкий со вверенной ему саперной группой разминировал позиции, оставленные украинскими боевиками при отступлении. Вдруг на маршруте он заметил в поселке заброшенное здание. После разминирования саперная группа смогла сделать его выгодной огневой точкой российских бойцов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.