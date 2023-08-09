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Саперы под обстрелом противника разминировали дом для огневой точки военных ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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Старший сержант Роман Гвоздецкий со вверенной ему саперной группой разминировал позиции, оставленные украинскими боевиками при отступлении, когда заметил в поселке заброшенное здание. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 9 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Здание использовалось ранее боевиками в качестве долговременной огневой точки. Часть помещений и прилегающая к дому территория были заминированы с применением самодельных взрывных устройств и противопехотных мин. Группа Гвоздецкого приступила к обезвреживанию, но в это время украинские националисты попытались прорваться в поселок и принялись обстреливать его ствольной артиллерией.

Не взирая на угрозу жизни, Гвоздецкий с группой продолжили работу. Жилой дом и прилегающая территория были разминированы. Его расположение на выгодном участке местности позволило российским военным использовать здание как огневую точку. Прицельный огонь пулеметного расчета, развернутого в заброшенном здании, сковал действия противника и заставил его отступить.

Благодаря грамотным действиям старшего сержанта Гвоздецкого и слаженной работе саперной группы в зоне проведения СВО было обезврежено более 1,5 тыс. взрывоопасных объектов. Старший сержант Гвоздецкий лично обезвредил более 200 взрывоопасных объектов.

Тем временем сержант Анвар Касимов в составе мотострелкового взвода вел оборонительные бои с многократно превосходящими силами украинских боевиков. При поддержке артиллерии и авиации враг предпринял попытку прорыва линии обороны и захвата важного населенного пункта. Он атаковал позиции на участке ответственности группы сержанта Касимова.

После очередного артиллерийского удара сержант заметил нескольких военнослужащих, получивших тяжелые осколочные ранения и не способных самостоятельно выбраться из зоны поражения вражеской артиллерией. Рискуя жизнью, Касимов подобрался к раненым, оказал им первую помощь и вынес в безопасное место, чем спас их жизни.

Убедившись, что пострадавшие военнослужащие вне зоны поражения вражеской артиллерии, он вернулся на позиции и продолжил борьбу до тех пор, пока противник с потерями не отступил.

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Днем ранее, 8 августа, в Минобороны рассказали, как артиллерийский расчет гаубицы Д-30 под командованием гвардии главного старшины Виталия Воронова вел огневую поддержку подразделений российских вооруженных сил, которые сражались с украинскими боевиками на одном из тактических направлений. Бойцы смогли ликвидировать танк, БМП и живую силу противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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