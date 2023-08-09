Путин поздравил бойцов 71-го гвардейского мотострелкового полка

Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 71-го мотострелкового полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Поздравительная телеграмма главы государства была опубликована в среду, 9 августа, на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — заявил Путин.

Он отметил, что действия личного состава полка в ходе спецоперации по защите Донбасса являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан.

«Желаю командованию и личному составу 71-го гвардейского мотострелкового полка крепкого здоровья и успехов», — резюмировал российский лидер.

Соответствующей указ о присвоении полку почетного наименования «гвардейский» был подписан Путиным ранее в этот день.

Ранее, 2 августа, российский лидер поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что в зоне спецоперации десантники продолжают ратные традиции многих поколений, с честью решают задачи в боевых зонах, проявляя мужество и отвагу.