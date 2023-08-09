Ледовый дворец в Ясенево в Москве откроют в сентябре

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе планируется открыть в Москве на Новоясеневском проспекте в сентябре 2023 года. Об этом в среду, 9 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам чиновника, на спортивном объекте будет проходить подготовка сильнейших российских фигуристов.

«Я думаю, что им здесь будет комфортно заниматься и они будут достигать новых вершин», — цитирует Собянина НСН.

Чиновник отметил, что в ледовом дворце, построенном с применением уникальных технических решений, смогут заниматься не только профессиональные спортсмены, но и жители района Ясенево.

В ледовом дворец предусмотрено регулирование температурного режима: 16 градусов до фигуристов, 12 — для хоккеистов, 22 градуса для тех, кто будет находиться на зрительских трибунах. Кроме того, пояснил Собянин, «сам объект энергоэффективный, так, чтобы ни тепло, ни холод зря не расходовались».

Строительство ледового дворца началось в мае 2021 года. В настоящее время там завершаются отделочные работы, специалисты ведут монтаж внутренних инженерных систем и медиафасада. Площадь спортивного объекта составит 20,7 тыс. кв. м, отмечает сайт kp.ru. Там расположились две ледовые арены с возможностью трансформации под размеры хоккейной площадки, 10 залов хореографии, зал акробатики и зал с покрытием из искусственного льда для тренировок, а также два тренажерных зала и реабилитационный блок. Кроме того, в здании предусмотрены конференц-зал и буфет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, будет благоустроена территория вокруг объекта. Там организуют сквер с озелененными пешеходными дорожками и скамейками для отдыха, сообщает телеканал «360».

Как отмечает RT, Этери Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку 2022 года в одиночном катании Анну Щербакову, олимпийскую чемпионку 2022 года в командных соревнованиях Камилу Валиеву, чемпионку России 2023 года Софью Акатьеву, серебряных призеров ОИ-2022 в парном катании Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

В мае Собянин рассказал о капитальном ремонте ледового дворца «Крылатское». Работы планируется завершить к сентябрю. Он добавил, что ледовый дворец «Крылатское» является единственным в России крытым катком с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м