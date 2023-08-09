Премьер-министр Саксонии заявил о необходимости ремонта «Северного потока»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил о необходимости отремонтировать газопровод «Северный поток» и возобновить использование атомных электростанций в Германии. Такое мнение он озвучил в среду, 9 августа, в интервью газете Handelsblatt.

Он заявил, что цены на электроэнергию в ФРГ должны снизиться до такого уровня, чтобы ведение бизнеса на территории Германии вновь стало конкурентоспособным. Для этого необходимо учитывать экономический, экологический и социальный аспекты при формировании энергетической политики, уточнил Кречмер.

«Это включает в себя внутренний газ в Северном море, сроки эксплуатации электростанций, работающих на буром угле, до 2038 года, использование атомных электростанций, а также ремонт трубопровода «Северный поток», чтобы иметь этот вариант на период после окончания <конфликта>», — заявил он.

Кроме того, премьер-министр Саксонии призывал немецкие власти как можно скорее найти решение для выхода из кризиса, а также усомнился в эффективности стратегии правительства ФРГ о расширении использования возобновляемых источников энергии и зеленого водорода для промышленности.

«Нам нужно выйти из режима ad hoc и перейти к твердому долгосрочному плану. Каждый месяц идет в ущерб экономике этой страны», — резюмировал политик.

17 июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер обвинил правительство Германии в нежелании расследовать подрывы «Северных потоков». Он отметил, что генеральная прокуратура и спецслужбы ФРГ, а также само правительство не предоставляют никакой информации о ходе и результатах расследования.

23 июня соучредитель Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии Ойген Шмидт заявил, что немецкое правительство не заинтересовано в объективном расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В конце сентября 2022 года ветки европейских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», по которым газ из России поступал в Германию, были подорваны. Позднее президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма.