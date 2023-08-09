Аналитик объяснил влияние решения ЦБ не покупать иностранную валюту на рубль

Решение Центробанка (ЦБ) РФ до конца года не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России было ожидаемым на фоне продолжающегося падения рубля, рассказал «Известиям» аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов 9 августа.

«Если не сегодня, то, скорее всего, такое решение было бы принято в конце месяца, когда рост нефтегазовых доходов привел бы к чистым покупкам валюты со стороны Минфина и ЦБ на рынке (в августе сохранялись чистые продажи на уровне 0,5 млрд рублей в месяц)», — отметил он.

Эксперт ожидает, что ежедневные продажи валюты составят 2,3 млрд рублей до конца года, что ниже продаж в рамках фискального правила в первом полугодии.

«Так что данный фактор однозначно окажет поддержку рублю и поможет стабилизировать его в краткосрочной перспективе, но едва ли сам по себе приведет к значительному укреплению рубля», — заключил Трифонов.

Ранее в этот день регулятор сообщил, что решение о возобновлении ЦБ операций на внутреннем рынке по покупке иностранной валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках. При этом ЦБ продолжит проводить операции по продаже иностранной валюты, связанные с использованием средств ФНБ для их размещения в разрешенные финансовые активы в первом полугодии 2023 года.