ЦБ РФ не будет покупать иностранную валюту до конца года
Центральный банк России решил не осуществлять в рамках бюджетного правила покупку иностранной валюты до конца текущего года. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба регулятора в Telegram.
«Банк России принял решение с 10 августа до конца 2023 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков», — говорится в сообщении.
Предполагается, что покупка иностранной валюты будет возобновлена при условии стабилизации фактической ситуации на финрынках. Отложенные покупки могут быть произведены в течение 2024 года и последующих лет.
Между тем, ЦБ намерен проводить связанные с Фондом национального благосостояния операции по продаже иностранной валюты на 2,3 млрд рублей в день.
Из данных Мосбиржи следует, что доллар в среду, 9 августа, поднялся выше 98 рублей впервые с конца марта 2022 года.
В свою очередь, финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал, что доллар и евро в течение августа продолжат укрепляться по отношению к рублю. По его словам, начиная с апреля рубль имеет тенденцию понижения по отношению к американской и европейской валютам.